Каждую неделю совершается от 5 до 10 вылетов к пациентам, живущим в отдаленных районах области.

За 6 лет реализации национального проекта «Здравоохранение» вертолеты санитарной авиации совершили 1700 вылетов к пациентам в отдаленные районы Омской области, сообщили в региональном Минздраве. Только в прошлом году было совершено 283 вылета, медики эвакуировали в учреждения Омска 369 пациентов. За счет областного бюджета дополнительно совершен 131 вылет для помощи 176 пациентам.

– В среднем совершается от 5 до 10 вылетов в неделю, – говорит заведующий отделением экстренной и консультативной помощи областной клинической больницы Максим Сирота. – Вылеты осуществляют бригады медиков территориального Центра медицины катастроф, областной клинической больницы и областной детской клинической больницы. В состав бригады входят обязательно реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи плюс профильный специалист по той патологии, из-за которой осуществляется вызов (хирург, нейрохирург, невролог, гинеколог).

Наиболее частые поводы для вылета санитарной авиации:

острый коронарный синдром и острый инфаркт миокарда, требующие стентирования в условиях региональных сосудистых центров;

острое нарушение мозгового кровообращения;

осложнения беременности и родов;

осложнения острых хирургических заболеваний;

множественные травмы;

острые заболевания у детей (респираторные, инфекционные).

Для вылетов к пациентам в отдаленные районы области, а также эвакуации в городские учреждения используются российские вертолеты среднего класса МИ-8МТ, оснащенные всем необходимым для помощи пациенту во время перелета. На борту есть аппарат ИВЛ, специальные боксы для перевозки пациентов, кислородные баллоны для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и другое серьезное медоборудование.