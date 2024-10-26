Каждую неделю совершается от 5 до 10 вылетов к пациентам, живущим в отдаленных районах области.
За 6 лет реализации национального проекта «Здравоохранение» вертолеты санитарной авиации совершили 1700 вылетов к пациентам в отдаленные районы Омской области, сообщили в региональном Минздраве. Только в прошлом году было совершено 283 вылета, медики эвакуировали в учреждения Омска 369 пациентов. За счет областного бюджета дополнительно совершен 131 вылет для помощи 176 пациентам.
– В среднем совершается от 5 до 10 вылетов в неделю, – говорит заведующий отделением экстренной и консультативной помощи областной клинической больницы Максим Сирота. – Вылеты осуществляют бригады медиков территориального Центра медицины катастроф, областной клинической больницы и областной детской клинической больницы. В состав бригады входят обязательно реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи плюс профильный специалист по той патологии, из-за которой осуществляется вызов (хирург, нейрохирург, невролог, гинеколог).
Наиболее частые поводы для вылета санитарной авиации:
- острый коронарный синдром и острый инфаркт миокарда, требующие стентирования в условиях региональных сосудистых центров;
- острое нарушение мозгового кровообращения;
- осложнения беременности и родов;
- осложнения острых хирургических заболеваний;
- множественные травмы;
- острые заболевания у детей (респираторные, инфекционные).
Для вылетов к пациентам в отдаленные районы области, а также эвакуации в городские учреждения используются российские вертолеты среднего класса МИ-8МТ, оснащенные всем необходимым для помощи пациенту во время перелета. На борту есть аппарат ИВЛ, специальные боксы для перевозки пациентов, кислородные баллоны для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и другое серьезное медоборудование.