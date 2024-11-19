Это произошло после того, как льготу перестали давать в пределах 50 км от Омска и 30 км от городов с населением более 100 тыс. человек.

В октябре омичи подали в Росреестр 26 099 заявлений на регистрацию недвижимости. Это на 14 % больше, чем в сентябре (22 961).

На 3 % увеличилось количество заявлений на регистрацию ипотеки с 1407 до 1448. При этом в 6 раз (с 134 до 21) снизилось количества сделок, совершенных жителями сельской местности по льготной ипотечной ставке (3 % годовых).

– Падение спроса на сельскую ипотеку мы прогнозировали еще в августе, когда стало известно о меняющихся с 1 сентября 2024 года условиях данного льготного жилищного кредита. В частности, они коснулись территориального покрытия действующей 3 %-ной ставки – напомним, из него были исключены сельские населенные пункты и поселки городского типа, расстояние от которых до столицы региона по дорогам общего пользования не превышает 50 км или которые находятся не более чем в 30 км от города с населением более 100 тыс. человек. И если сентябрь был переходным периодом, то октябрь уже показал реальную картину спроса на сельскую ипотеку в значительно отдаленных от Омска населенных пунктах, – пояснил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

На регистрацию договоров долевого участия в строительстве поступило 204 заявки.