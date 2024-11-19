В среднем по региону на тысячу жителей вводят 407 квадратных метров жилых помещений.

В 2023 году в Омской области было введено в эксплуатацию 742,9 тыс. кв. м жилья. Из этой площади 442 тыс. кв. м жилья было построено в Омске, остальные 301 тыс. кв. м – в районах области. Лидером по вводу жилья среди муниципалитетов стал Омский район, где на тысячу жителей приходится 2000 кв. м сданного жилья.

Также в пятерку лидеров вошли Азовский (558,8 кв. м), Знаменский (235,2 кв. м), Крутинский (232,1 кв. м) и Любинский районы (230,3 кв. м). В среднем по области на каждую тысячу жителей в прошлом году было введено 407,1 кв. м жилья.