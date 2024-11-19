Омск-Информ
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·Общество

За нарушение ему придется заплатить 30 тыс. рублей.
Прокуратура Ленинского округа нашла нарушения в деятельности члена Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров». Он незаконно поставил на учет дом.
В июне кадастровый инженер составлял технический план построенного жилого дома. Он внес сведения о доме в Единый государственный реестр недвижимости. Однако проведенное в июле обследование показало, что дом этот недостроенный. В нем частично отсутствуют оконные блоки (нет остекленения), двери и крыша (кровельный материал).
– Таким образом, при проведении кадастровых работ в технический план здания были внесены недостоверные сведения о том, недостроенный объект является жилым домом, – сообщает прокуратура.
Прокуратура обратилась в суд, который оштрафовал инженера на 30 тыс. рублей.
·Общество

За нарушение ему придется заплатить 30 тыс. рублей.
Прокуратура Ленинского округа нашла нарушения в деятельности члена Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров». Он незаконно поставил на учет дом.
В июне кадастровый инженер составлял технический план построенного жилого дома. Он внес сведения о доме в Единый государственный реестр недвижимости. Однако проведенное в июле обследование показало, что дом этот недостроенный. В нем частично отсутствуют оконные блоки (нет остекленения), двери и крыша (кровельный материал).
– Таким образом, при проведении кадастровых работ в технический план здания были внесены недостоверные сведения о том, недостроенный объект является жилым домом, – сообщает прокуратура.
Прокуратура обратилась в суд, который оштрафовал инженера на 30 тыс. рублей.