Омск-Информ
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·Общество

Всего в доме 127 квартир.
В Омске ввели в эксплуатацию 19-этажный дом по адресу: 4-я Северная, 6. Как сообщили в мэрии, построил многоэтажку «Домостроительный комбинат-3».
В доме 127 квартир: 44 однокомнатных, 60 двухкомнатных, 19 трехкомнатных и 4 четырехкомнатных. Площадь жилых помещений составила 8,5 тыс. кв. м. Возле дома также построили гараж-стоянку.
По данным сайтов недвижимости, «однушки» продаются за 7–7,7 млн рублей, «двушки» - 9,3 млн, «трешки» - за 12,4 млн. Четырехкомнатная квартира в этом доме обойдется в 18,3-22,4 млн рублей.
2201
·Общество

Всего в доме 127 квартир.
В Омске ввели в эксплуатацию 19-этажный дом по адресу: 4-я Северная, 6. Как сообщили в мэрии, построил многоэтажку «Домостроительный комбинат-3».
В доме 127 квартир: 44 однокомнатных, 60 двухкомнатных, 19 трехкомнатных и 4 четырехкомнатных. Площадь жилых помещений составила 8,5 тыс. кв. м. Возле дома также построили гараж-стоянку.
По данным сайтов недвижимости, «однушки» продаются за 7–7,7 млн рублей, «двушки» - 9,3 млн, «трешки» - за 12,4 млн. Четырехкомнатная квартира в этом доме обойдется в 18,3-22,4 млн рублей.
2201