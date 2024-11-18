Он работал без перерыва целых семь лет.

Омич подал иск в суд на ООО «Прибор-Сервис» о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск. Мужчина работал в организации семь лет, а в период экономического кризиса и пандемии коронавируса ежедневно контролировал производственный процесс, несмотря на дистанционный режим работы других сотрудников.

Когда мужчина уволился, работодатель посчитал компенсацию за неиспользованный отпуск, которая составила 3 532 000 рублей. Однако заплатили ему только 194 000 рублей.

В итоге суд обязал компанию выплатить бывшему работнику еще 2 720 000 рублей. Приставы уведомили руководство компании о необходимости исполнить решение суда. В течение трех дней организация рассчиталась с бывшим работником.