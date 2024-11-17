Омск-Информ
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·Общество

Старший сержант Владимир Рахвалов участвовал в специальной военной операции с февраля 2024 года.

Накануне в селе Красноусово Тюкалинского района прошла церемония прощания с погибшим участником специальной военной операции. Как сообщили в администрации района, 47-летний старший сержант Владимир Рахвалов погиб 29 сентября на территории города Авдеевка (Донецкая Народная Республика). В спецоперации мужчина участвовал с февраля этого года.

– 29.09.2024 г. на территории Донецкой Народной Республики героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине старший сержант Рахвалов Владимир Николаевич, уроженец Тюкалинского района Омской области, – говорится в сообщении властей.

Ранее в селе Отрадное Марьяновского района простились с 37-летним Николаем Лихнером, который участвовал в спецоперации с октября 2022 года.

·Общество

Старший сержант Владимир Рахвалов участвовал в специальной военной операции с февраля 2024 года.

Накануне в селе Красноусово Тюкалинского района прошла церемония прощания с погибшим участником специальной военной операции. Как сообщили в администрации района, 47-летний старший сержант Владимир Рахвалов погиб 29 сентября на территории города Авдеевка (Донецкая Народная Республика). В спецоперации мужчина участвовал с февраля этого года.

– 29.09.2024 г. на территории Донецкой Народной Республики героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине старший сержант Рахвалов Владимир Николаевич, уроженец Тюкалинского района Омской области, – говорится в сообщении властей.

Ранее в селе Отрадное Марьяновского района простились с 37-летним Николаем Лихнером, который участвовал в спецоперации с октября 2022 года.