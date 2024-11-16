Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он участвовал в спецоперации больше двух лет.
Сегодня в деревне Отрадное Марьяновского района Омской области простились с односельчанином, 37-летним Николаем Лихнером. Он погиб на СВО.
Как сообщает администрация Москаленского сельского поселения, его мобилизовали 14 октября 2022 года. Военнослужащий погиб 3 ноября 2024 года.
Отметим, что в 2007 году он также участвовал в боевых действиях на Кавказе.
1226
·Общество

Он участвовал в спецоперации больше двух лет.
Сегодня в деревне Отрадное Марьяновского района Омской области простились с односельчанином, 37-летним Николаем Лихнером. Он погиб на СВО.
Как сообщает администрация Москаленского сельского поселения, его мобилизовали 14 октября 2022 года. Военнослужащий погиб 3 ноября 2024 года.
Отметим, что в 2007 году он также участвовал в боевых действиях на Кавказе.
1226