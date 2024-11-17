По словам двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Потапова, сегодня на рынке свободных агентов нет топового специалиста на замену тренеру омичей.

Руководству ХК «Авангард» не стоит увольнять главного тренера команды Сергея Звягина, считает двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов. Эксперт указывает, что на рынке свободных агентов нет тренера, который дал результат, сильно отличный от того, что показывает Звягин. Сейчас «Авангард» идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции, не попадая в плей-офф.

– На данный момент среди россиян трудно рассматривать кандидатуры, если смотреть на рынок свободных агентов. Не стоит менять шило на мыло. Поэтому лучше дать работать Сергею Звягину, – цитирует Потапова «РБ Спорт». – Можно поменять только на того человека, который может привнести что-то, работать долго и готов приехать из-за океана с хорошей историей, с хорошими отзывами среди хоккеистов.

Конкретную фамилию специалиста из-за океана эксперт не назвал. Ранее «Авангард» вел переговоры с экс-главным тренером «Вашингтона» Тоддом Рирденом, но он в последний момент отказался ехать в Россию, сославшись на семейные обстоятельства. Сейчас омский клуб связывают возможным сотрудничеством с Джэем Вудкрофтом, который в сезоне 2022/2023 возглавлял «Эдмонтон».