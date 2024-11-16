Омск-Информ
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·Спорт

Его рассматривают вместо Тодда Рирдена, который отказался.
«Авангард» рассматривает на должность главного тренера Джэя Вудкрофта. Об этом рассказал хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
– По моей информации, в списке кандидатов на пост главного тренера Авангарда есть Джэй Вудкрофт, ранее возглавлявший Эдмонтон (2022–2023), – сообщил Хайруллин.
Ранее американский тренер Тодд Рирден отказался от предложения возглавить «Авангард», ссылаясь на некие семейные обстоятельства.
·Спорт

Его рассматривают вместо Тодда Рирдена, который отказался.
«Авангард» рассматривает на должность главного тренера Джэя Вудкрофта. Об этом рассказал хоккейный обозреватель «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
– По моей информации, в списке кандидатов на пост главного тренера Авангарда есть Джэй Вудкрофт, ранее возглавлявший Эдмонтон (2022–2023), – сообщил Хайруллин.
Ранее американский тренер Тодд Рирден отказался от предложения возглавить «Авангард», ссылаясь на некие семейные обстоятельства.