Трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал с омским клубом контракт до конца сезона.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил возвращение в состав «ястребов» 36-летнего нападающего Ильи Каблукова. Накануне было объявлено, что он подписал с клубом контракт до конца текущего сезона. Зарплата Каблукова в омском клубе, по данным инсайдеров, составит 10 млн рублей.

– Все знают, что это за игрок. Это большой человек и лидер. Думаю, он поможет не только на льду, но и в раздевалке, в быту, – заявил наставник «ястребов». – Если мы говорим про психологию, то у команды однозначно есть характер, ребята это показывают постоянно. Каблуков поможет обрести ребятам чуть больше уверенности, станет наставникам для молодежи.

При этом, подчеркнул Звягин, ветерана взяли не только «для раздевалки».

– Мы всегда говорим о том, что лидеров много не бывает. Должны все из себя вытаскивать, выходить из зоны комфорта. У Каблукова отличные игровые качества, это надежный центрфорвард, универсальный, мы рассчитываем на него на льду, – поделился ожиданиями главный тренер омской команды.

Он также сообщил, что к возвращению в строй близок нападающий Николай Прохоркин. Так же, как и Каблуков, он перешел в стан «ястребов» по ходу нынешнего сезона.