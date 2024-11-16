Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Оценщика чиновники определят с помощью тендера.
Омские власти объявили конкурс на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества на участке с кадастровым номером 55:36:040104:893. Это недостроенный инженерный корпус метро, расположенный около метромоста и нового корпуса ОмГУ. По данным «РТС-Тендер», начальная стоимость контракта составляет 78,3 тыс. рублей.
Выбрать исполнителя и заключить с ним контракт чиновники планируют к 17 ноября. На независимую оценку подрядчику дадут 35 дней.
Как сообщалось ранее, инженерный корпус включили в программу приватизации. Его планируют продать до конца 2024 года. Балансовая стоимость недостроенного инженерного корпуса площадью 17,9 тыс. кв. м составляет 249,4 млн рублей, а кадастровая – 77,3 млн рублей. Еще 85 млн рублей составляет кадастровая стоимость земельного участка.
·Экономика/Бизнес

Оценщика чиновники определят с помощью тендера.
Омские власти объявили конкурс на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества на участке с кадастровым номером 55:36:040104:893. Это недостроенный инженерный корпус метро, расположенный около метромоста и нового корпуса ОмГУ. По данным «РТС-Тендер», начальная стоимость контракта составляет 78,3 тыс. рублей.
Выбрать исполнителя и заключить с ним контракт чиновники планируют к 17 ноября. На независимую оценку подрядчику дадут 35 дней.
Как сообщалось ранее, инженерный корпус включили в программу приватизации. Его планируют продать до конца 2024 года. Балансовая стоимость недостроенного инженерного корпуса площадью 17,9 тыс. кв. м составляет 249,4 млн рублей, а кадастровая – 77,3 млн рублей. Еще 85 млн рублей составляет кадастровая стоимость земельного участка.