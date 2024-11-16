Омск-Информ
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·Общество

В берлоги отправились уже два животных из семи.
В Большереченском зоопарке Омской области начали засыпать медведи. Как сообщает «СуперОмск», первой в спячку впала гималайская медведица Кроха. За ней - бурая медведица Соня.
Гмалайский медведь Малыш и бурые медведи Макар, Маша и Фома пока что бодрствуют. Не спит и новая постоялица зоопарка - белая медведица Думка, но белые медведи обычно не впадают в зимнюю спячку.
·Общество

В берлоги отправились уже два животных из семи.
В Большереченском зоопарке Омской области начали засыпать медведи. Как сообщает «СуперОмск», первой в спячку впала гималайская медведица Кроха. За ней - бурая медведица Соня.
Гмалайский медведь Малыш и бурые медведи Макар, Маша и Фома пока что бодрствуют. Не спит и новая постоялица зоопарка - белая медведица Думка, но белые медведи обычно не впадают в зимнюю спячку.