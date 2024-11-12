Омск-Информ
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·Общество

Посмотреть на нее можно будет в декабре.
В Большереченском зоопарке в Омской области появилась новая белая медведица по кличке Думка. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, приехала она из Москвы.
– Медведице скоро исполнится 20 лет. Сейчас она осваивает новый вольер. Полюбоваться на Думку можно будет уже в декабре, – отметил Хоценко.
Напомним, в зоопарке уже была белая медведица Забава. Она умерла в апреле прошлого года: нырнула в прорубь и не смогла выплыть из-за инсульта.
·Общество

Посмотреть на нее можно будет в декабре.
В Большереченском зоопарке в Омской области появилась новая белая медведица по кличке Думка. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, приехала она из Москвы.
– Медведице скоро исполнится 20 лет. Сейчас она осваивает новый вольер. Полюбоваться на Думку можно будет уже в декабре, – отметил Хоценко.
Напомним, в зоопарке уже была белая медведица Забава. Она умерла в апреле прошлого года: нырнула в прорубь и не смогла выплыть из-за инсульта.