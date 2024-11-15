Омск-Информ
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·Общество

Награды вместо бойцов получили их родственники.
Жителей Омской области Антона Уляшева и Михаила Торгашева удостоили звания «Герой России» посмертно. Сегодня «Золотую звезду» за каждого из бойцов, которые погибли на СВО, получили их семьи.
– Имена омичей, которые с честью защищали Отечество, навсегда останутся в наших сердцах, – отметили в региональном министерстве безопасности Омской области.
Отметим, что завтра жители Знаменского района простятся с еще одним жителем Омской области, погибшем на спецоперации.
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·Общество

Награды вместо бойцов получили их родственники.
Жителей Омской области Антона Уляшева и Михаила Торгашева удостоили звания «Герой России» посмертно. Сегодня «Золотую звезду» за каждого из бойцов, которые погибли на СВО, получили их семьи.
– Имена омичей, которые с честью защищали Отечество, навсегда останутся в наших сердцах, – отметили в региональном министерстве безопасности Омской области.
Отметим, что завтра жители Знаменского района простятся с еще одним жителем Омской области, погибшем на спецоперации.
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