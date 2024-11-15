Омск-Информ
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·Общество

Андрею Осипову было 48 лет. 

В ходе специальной военной операции 4 сентября геройски погиб житель Знаменского района Омской области, 48-летний рядовой Андрей Осипов. Об этом рассказал глава района Сергей Максимов.

– Он проявил мужество и героизм во время исполнения воинского долга. Андрей Осипов был патриотом, который отдал жизнь ради безопасности своей страны и народа, – говорится в сообщении. 

Обстоятельства, при которых погиб боец, не раскрываются. Равно как ничего не известно о месте работы погибшего.

Траурный митинг в его честь намечен на завтра, 16 ноября, у Мемориала-памятника воинам, погибшим в 1941–1945 годах, в селе Знаменском.

·Общество

Андрею Осипову было 48 лет. 

В ходе специальной военной операции 4 сентября геройски погиб житель Знаменского района Омской области, 48-летний рядовой Андрей Осипов. Об этом рассказал глава района Сергей Максимов.

– Он проявил мужество и героизм во время исполнения воинского долга. Андрей Осипов был патриотом, который отдал жизнь ради безопасности своей страны и народа, – говорится в сообщении. 

Обстоятельства, при которых погиб боец, не раскрываются. Равно как ничего не известно о месте работы погибшего.

Траурный митинг в его честь намечен на завтра, 16 ноября, у Мемориала-памятника воинам, погибшим в 1941–1945 годах, в селе Знаменском.