Омск-Информ
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·Общество

Он станет длиннее на одну остановку.
Специалисты департамента транспорта решили продлить автобусный маршрут № 79 до микрорайона Регата. Он начнет работать по новой схеме с 18 ноября.
Маршрут продлили по просьбам горожан. На нем по-прежнему будут работать 7 автобусов среднего класса.
·Общество

Он станет длиннее на одну остановку.
Специалисты департамента транспорта решили продлить автобусный маршрут № 79 до микрорайона Регата. Он начнет работать по новой схеме с 18 ноября.
Маршрут продлили по просьбам горожан. На нем по-прежнему будут работать 7 автобусов среднего класса.