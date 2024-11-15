Омский производитель молочной продукции «МилкОм» выпустил молоко и кефир «Лужайкино» в прозрачной ПЭТ-бутылке.

По мнению омичей, обычная бутылка удобна и более привычна. По словам главного технолога предприятия, при переходе на новую упаковку вкус и качество продукции остались прежними, как и сроки хранения – по-прежнему более длинные, чем у большинства. Это обеспечивается за счет тщательного выбора лучшего сырья и его высокотехнологичной переработки на инновационном оборудовании в стерильных условиях.

Кефир в ПЭТ-бутылке, ко вкусу которого так привык покупатель «Лужайкино», сохранил свой нежный, мягкий узнаваемый вкус и умеренно плотную структуру.

Натуральный йогурт «Лужайкино» приготовлен без каких-либо заменителей. Только молоко, закваска и фруктово-ягодное варенье, придающее продукту умеренную сладость.

Молоко в ПЭТ-бутылке все то же – не имеющее нареканий по качеству, сохраняющее натуральный вкус и полезные свойства. Кстати, благодаря прозрачности упаковки потребитель может убедиться в качестве продукта, находящегося внутри. Отсутствие осадка на дне означает, что продукт сделан из цельного молока, а отсутствие жирового кольца на горлышке бутылки означает высококачественную подготовку молока перед розливом за счет технологической развитости производства.

Именно гомогенизация предотвращает скопление жиров в виде колец на бутылке, что делает продукт привлекательным для потребителей.

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