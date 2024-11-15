Об этом рассказал «Омск-информу» сам Николай Мамонтов.

Омский стрит-арт художник Николай Мамонтов готовится подать в суд на Иркутский керамический завод. Он пояснил «Омск-информу», что еще в 2020 году собрал в заброшенном здании омского кирпичного человека и дал ему название «Человек сложен».

– Нашел заброшенное здание в Омске с большим количеством старого кирпича, и примерно за час фристайлом собрал этого человечка. Понравилось, как получилось, сфотографировал, – отметил Мамонтов. – Затем несколько раз повторял его из кирпича и тротуарной плитки. Потом начал экспериментировать с другими формами и фигурами, также сложенными из кирпича.

Правда, сейчас оригинальный кирпичный человек, скорее всего, разрушен. Недавно художник случайно узнал от друга, что Иркутский керамический завод хочет запантентовать его изобретение.

При этом к нему они не обращались и разрешение на использование «кирпичного человека» не получали. Николай Мамонтов сам пытался пообщаться с ними, но завод не выходит на связь и на письма не отвечает.

– Думаю, что буду работать с юристами. Чтобы либо через суд запретить использовать изображение. Либо договариваться о приобретении прав на «кирпичного человека», – заявил художник редакции.

По мнению автора, нанятый дизайнер, скорее всего, скопировал это изображение из интернета и получил за него гонорар.

Потенциально использование работы «Человек сложен» без разрешения может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям для завода: выплате денежного штрафа, компенсации или даже к уголовной ответственности.