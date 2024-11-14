Омск-Информ
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·Общество

На остальных не проводили профилактические мероприятия.
Из 72 аварийно опасных перекрестков в Омске мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий провели только на 35. Такие цифры прозвучали сегодня на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета.
При этом на всех перекрестках, где в соответствии с планом мероприятия провели, аварийность снизилась. Чиновникам посоветовали найти деньги и организовать профилактику на оставшихся опасных участках дорог.
·Общество

На остальных не проводили профилактические мероприятия.
Из 72 аварийно опасных перекрестков в Омске мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий провели только на 35. Такие цифры прозвучали сегодня на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета.
При этом на всех перекрестках, где в соответствии с планом мероприятия провели, аварийность снизилась. Чиновникам посоветовали найти деньги и организовать профилактику на оставшихся опасных участках дорог.