Омск-Информ
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·Общество

На муниципальном асфальтобетонном заводе сделали пробную партию смеси, которая обладает повышенными характеристиками.

Сегодня на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры рассматривался вопрос готовности дорожной техники к зимнему периоду 2024–2025 годов. В рамках выделенных финансовых средств в текущем году было закуплено 12 единиц техники, на следующий год выделено еще более 200 млн рублей. На сегодняшний день из 9 контрактов с поставщиками реализовано уже 7, в декабре – январе техника начнет работу на городских дорогах.

Директор бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов оценил готовность предприятия к работе в зимний период на «удовлетворительно».

– Есть потребность в технике, порядка трехсот вакансий в организации, но тем не менее работаем. В целом ситуация удовлетворительная, – сказал Глебов.

Песко-соляную смесь для обработки городских дорог в этом году впервые изготовили на муниципальном асфальтобетонном заводе. Она отличается лучшим качеством и промесом. Пробная партия массой 1700 тонн уже активно используется на городских дорогах, и УДХБ планирует наращивать объемы производства. В январе – феврале также ожидаются поставки реагентов, которые топят снег и лед, – они будут активно применяться ближе к весне.

Помимо этого, бюджетное учреждение привлекает дополнительную технику для вывоза снега и нанимает персонал для ручной уборки остановок общественного транспорта.

Мария Филимонова
·Общество

На муниципальном асфальтобетонном заводе сделали пробную партию смеси, которая обладает повышенными характеристиками.

Сегодня на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры рассматривался вопрос готовности дорожной техники к зимнему периоду 2024–2025 годов. В рамках выделенных финансовых средств в текущем году было закуплено 12 единиц техники, на следующий год выделено еще более 200 млн рублей. На сегодняшний день из 9 контрактов с поставщиками реализовано уже 7, в декабре – январе техника начнет работу на городских дорогах.

Директор бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов оценил готовность предприятия к работе в зимний период на «удовлетворительно».

– Есть потребность в технике, порядка трехсот вакансий в организации, но тем не менее работаем. В целом ситуация удовлетворительная, – сказал Глебов.

Песко-соляную смесь для обработки городских дорог в этом году впервые изготовили на муниципальном асфальтобетонном заводе. Она отличается лучшим качеством и промесом. Пробная партия массой 1700 тонн уже активно используется на городских дорогах, и УДХБ планирует наращивать объемы производства. В январе – феврале также ожидаются поставки реагентов, которые топят снег и лед, – они будут активно применяться ближе к весне.

Помимо этого, бюджетное учреждение привлекает дополнительную технику для вывоза снега и нанимает персонал для ручной уборки остановок общественного транспорта.

Мария Филимонова