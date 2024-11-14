На муниципальном асфальтобетонном заводе сделали пробную партию смеси, которая обладает повышенными характеристиками.

Сегодня на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры рассматривался вопрос готовности дорожной техники к зимнему периоду 2024–2025 годов. В рамках выделенных финансовых средств в текущем году было закуплено 12 единиц техники, на следующий год выделено еще более 200 млн рублей. На сегодняшний день из 9 контрактов с поставщиками реализовано уже 7, в декабре – январе техника начнет работу на городских дорогах.

Директор бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов оценил готовность предприятия к работе в зимний период на «удовлетворительно».

– Есть потребность в технике, порядка трехсот вакансий в организации, но тем не менее работаем. В целом ситуация удовлетворительная, – сказал Глебов.

Песко-соляную смесь для обработки городских дорог в этом году впервые изготовили на муниципальном асфальтобетонном заводе. Она отличается лучшим качеством и промесом. Пробная партия массой 1700 тонн уже активно используется на городских дорогах, и УДХБ планирует наращивать объемы производства. В январе – феврале также ожидаются поставки реагентов, которые топят снег и лед, – они будут активно применяться ближе к весне.

Помимо этого, бюджетное учреждение привлекает дополнительную технику для вывоза снега и нанимает персонал для ручной уборки остановок общественного транспорта.