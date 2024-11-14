Команда Росмолодежи приехала создавать ролик о городе как о претенденте на Молодежную столицу России.

Команда Росмолодежи снимает в Омске тревел-шоу об Омске как о Молодежной столице России – 2025. Этот ролик покажут по всей стране в рамках голосования. Омск второй год подряд выходит в топ-5 городов-претендентов на звание Молодежной столицы России. И на этот раз рассчитывает на победу.

В нынешнем году омичи не смогут голосовать за свой город, такое правило введено организаторами. Зато тревел-шоу о городах-финалистах увидят жители страны и смогут проголосовать за понравившийся субъект.

Съемочная группа отработала танцевальный мастер-класс в Городском саду. Там студенты и представители студенческих отрядов исполнили бачату под чутким руководством основателя танцевальной школы, уроженца Кубы, который уже почти 15 лет живет в Омске, Лисбана Баро.

– Наша молодежь показывает, что мы достойны звания молодежной столицы. Не все готовы выходить на улицу и танцевать, особенно в Сибири. Но так классно, что наша молодежь это делает, демонстрирует свои таланты, – отметил Лисбан.

Кроме того, представители Росмолодежи узнали историю появления Омска, потерли сапог Петру I и побывали в метропереходе. Завершился первый съемочный день посещением «G-Drive Арены».

Сегодня съемочная группа Росмолодежи первым делом посетит микрорайон Модерн, где в этом году в рамках Международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» создали музей под открытым небом.