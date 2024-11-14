В городской больнице № 17 сломался флюорограф, и пациентов стали отправлять в другие медучреждения. Прокуратура заставила купить новый аппарат.

Областная прокуратура добилась покупки нового флюорографа для городской больницы № 17, где сейчас ведется капитальный ремонт. Аппарат, который обслуживает 42,5 тыс. пациентов, сломался в октябре, и жителей, прикрепленных к медучреждению, стали отправлять на флюорографию в другие больницы и поликлиники.

– Для восстановления прав местных жителей на качественное медицинское обслуживание прокуратура внесла министру здравоохранения Омской области представление, по результатам рассмотрения которого из регионального бюджета были выделены денежные средства и приобретен требуемый аппарат российского производства, – сообщили в надзорном ведомстве.

Новый современный флюорограф уже введен в эксплуатацию, и пациенты могут пройти рентгенологическое обследование в больнице по месту жительства. Прокуратура намерена и дальше следить за эксплуатацией медоборудования в горбольнице № 17.