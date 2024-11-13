Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за нее в больнице оказались юные гандболисты, которые приехали на соревнования.
Ленинский районный суд Омска вынес приговор 64-летней местной жительнице, которая спровоцировала массовое заболевание детей. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре, женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». Нарушив санитарно-эпидемиологические требования, в июне 2023 года она готовила еду для детей-гандболистов из Кемеровской области, которые приехали в Омск на соревнования и жили в гостинице.
С 23 по 24 июня после употребления этой пищи 22 ребенка оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. Здоровью некоторых детей вирус нанес легкий вред.
Отметим, что свою вину женщина признала. В качестве наказания ей на 6 месяцев ограничили свободу, запретив выезжать за пределы определенной судом территории.
·Происшествия

Из-за нее в больнице оказались юные гандболисты, которые приехали на соревнования.
Ленинский районный суд Омска вынес приговор 64-летней местной жительнице, которая спровоцировала массовое заболевание детей. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре, женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». Нарушив санитарно-эпидемиологические требования, в июне 2023 года она готовила еду для детей-гандболистов из Кемеровской области, которые приехали в Омск на соревнования и жили в гостинице.
С 23 по 24 июня после употребления этой пищи 22 ребенка оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. Здоровью некоторых детей вирус нанес легкий вред.
Отметим, что свою вину женщина признала. В качестве наказания ей на 6 месяцев ограничили свободу, запретив выезжать за пределы определенной судом территории.