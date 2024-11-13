Омск-Информ
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·Общество

Ограждения сильно усложняют переход дороги по улице Лизы Чайкиной.

Жители Октябрьского округа не смогут пользоваться тротуаром на путепроводе по улице Лизы Чайкиной. Тротуар в направлении Космического проспекта находится в аварийном состоянии, для ограничения прохода пешеходов там установили ограждение.

– В начале и в конце путепровода со стороны аварийного тротуара мы устанавливаем информационные плакаты. Понятно, что ограждения сильно усложняют переход этого участка дороги, – говорит директор бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский. – Для этого внизу будут дополнительно установлены информационные плакаты, указывающие направления движения пешеходов при переходе на другую сторону.

При этом второй тротуар, со стороны улицы Третий разъезд, продолжит эксплуатироваться.

·Общество

Ограждения сильно усложняют переход дороги по улице Лизы Чайкиной.

Жители Октябрьского округа не смогут пользоваться тротуаром на путепроводе по улице Лизы Чайкиной. Тротуар в направлении Космического проспекта находится в аварийном состоянии, для ограничения прохода пешеходов там установили ограждение.

– В начале и в конце путепровода со стороны аварийного тротуара мы устанавливаем информационные плакаты. Понятно, что ограждения сильно усложняют переход этого участка дороги, – говорит директор бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский. – Для этого внизу будут дополнительно установлены информационные плакаты, указывающие направления движения пешеходов при переходе на другую сторону.

При этом второй тротуар, со стороны улицы Третий разъезд, продолжит эксплуатироваться.