По версии следствия, он заплатил за то, чтобы у него покупали лекарства для животных.

Омские следователи возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ) на учредителя одной из торговых организаций региона. Ему грозит как штраф, так и лишение свободы.

По версии следствия, мужчина платил главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива Нововаршавского района Омской области за способствование заключению договоров на поставку ветеринарных препаратов. С марта 2019 по июль 2024 года предприниматель отдал ветврачу более 330 тыс. рублей.

Ранее уголовное дело о подкупе завели на ветврача.