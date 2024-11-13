В аварии, виновником которой он стал, погиб человек и трое пострадали.

Осужденный за ДТП 62-летний омич попытался обжаловать приговор Кировского районного суда в Омском областном суде. Как сообщает пресс-служба омских судов, ему это не удалось.

Авария произошла 31 июля 2023 года. Мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser ехал по улице Кондратюка. Ему нездоровилось, и он несколько раз останавливался, но потом продолжал движение. В конце концов он потерял сознание, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими автомобилями. В одной из машин находились четыре человека: один скончался , еще трое получили тяжелые травмы.

Омич отрицал свою вину. Однако суд счел, что мужчина осознавал свою болезнь, но продолжил движение, подвергая опасности себя и других людей. За это нарушение правил дорожного движения его решили на 2,5 года отправить в колонию-поселение. Еще на два года ему запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

Омский областной суд оставил без изменения это наказание.