Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина чувствовал себя плохо, но продолжал вести машину. Это привело к страшной аварии.
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП.
Авария произошла в июле прошлого года. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser поворачивал с улицы Волгоградской на улицу Кондратюка. В этот момент он почувствовал себя плохо и остановил авто. Однако спустя время он все-таки решил продолжить движение, несмотря на ухудшение самочувствия, рассказали в прокуратуре.
В результате он врезался в Nissan Murano и Toyota Corona Premio, которые ехали по встречке. Водитель «Тойоты-Короны» погиб, еще трое пассажиров из машины получили серьезные травмы.
Свою вину автолюбитель не признал, но частично возместил материальный ущерб пострадавшим. Теперь дело рассмотрит суд.
·Происшествия

Мужчина чувствовал себя плохо, но продолжал вести машину. Это привело к страшной аварии.
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП.
Авария произошла в июле прошлого года. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser поворачивал с улицы Волгоградской на улицу Кондратюка. В этот момент он почувствовал себя плохо и остановил авто. Однако спустя время он все-таки решил продолжить движение, несмотря на ухудшение самочувствия, рассказали в прокуратуре.
В результате он врезался в Nissan Murano и Toyota Corona Premio, которые ехали по встречке. Водитель «Тойоты-Короны» погиб, еще трое пассажиров из машины получили серьезные травмы.
Свою вину автолюбитель не признал, но частично возместил материальный ущерб пострадавшим. Теперь дело рассмотрит суд.