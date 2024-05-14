Мужчина чувствовал себя плохо, но продолжал вести машину. Это привело к страшной аварии.

Мужчина чувствовал себя плохо, но продолжал вести машину. Это привело к страшной аварии.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП.

Авария произошла в июле прошлого года. Мужчина за рулем Toyota Land Cruiser поворачивал с улицы Волгоградской на улицу Кондратюка. В этот момент он почувствовал себя плохо и остановил авто. Однако спустя время он все-таки решил продолжить движение, несмотря на ухудшение самочувствия, рассказали в прокуратуре.

В результате он врезался в Nissan Murano и Toyota Corona Premio, которые ехали по встречке. Водитель «Тойоты-Короны» погиб, еще трое пассажиров из машины получили серьезные травмы.

Свою вину автолюбитель не признал, но частично возместил материальный ущерб пострадавшим. Теперь дело рассмотрит суд.