Сегодня рабочие продолжат убирать его там, где не может пройти техника.

За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывезли с улиц Омска 2134 куб. м снега. Как сообщили в мэрии, эта работа продолжится.

– Планируется выход 190 единиц техники и более 280 рабочих, которые обеспечат уборку снега в местах, недоступных для механизированного труда, – отметил мэр Сергей Шелест.

Из-за резкого перепада температур на омских дорогах также образовалась наледь. На дорогах за сутки использовали 680 тонн противогололедных материалов.