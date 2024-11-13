Омск-Информ
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Сегодня рабочие продолжат убирать его там, где не может пройти техника.
За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывезли с улиц Омска 2134 куб. м снега. Как сообщили в мэрии, эта работа продолжится.
– Планируется выход 190 единиц техники и более 280 рабочих, которые обеспечат уборку снега в местах, недоступных для механизированного труда, – отметил мэр Сергей Шелест.
Из-за резкого перепада температур на омских дорогах также образовалась наледь. На дорогах за сутки использовали 680 тонн противогололедных материалов.
·Авто

Сегодня рабочие продолжат убирать его там, где не может пройти техника.
За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывезли с улиц Омска 2134 куб. м снега. Как сообщили в мэрии, эта работа продолжится.
– Планируется выход 190 единиц техники и более 280 рабочих, которые обеспечат уборку снега в местах, недоступных для механизированного труда, – отметил мэр Сергей Шелест.
Из-за резкого перепада температур на омских дорогах также образовалась наледь. На дорогах за сутки использовали 680 тонн противогололедных материалов.