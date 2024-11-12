Компания хочет возместить межтарифную разницу.

Регоператор «Магнит» обратился в суд с иском к РЭК Омской области. Компания хочет возместить межтарифную разницу, которая возникла из-за льготных тарифов для населения за 1-й квартал 2024 года, сообщает «РБК Омск». Эта сумма составляет 572 млн рублей.

Льготные тарифы установили при расчете размера платы за обращение с ТКО для собственников квартир в многоэтажках и частных домах, а также для тех, кто пользуется этим жильем на законных основаниях.

Для Омска и некоторых районов области установили разные тарифы. Первое заседание суда запланировали на 3 декабря 2024 года.