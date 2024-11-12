Без проведения этих работ будет проблематично запустить три новых маршрута троллейбусов по Левому берегу.

Реконструкция троллейбусного депо на улице Ватутина в Кировском округе Омска будет проведена в 2025 году. Работы стоимостью около 300 млн рублей проведет компания «СтройТраст», которая сейчас занимается реконструкцией бульвара Архитекторов и готовится к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.

– Проект реконструкции троллейбусного депо по улице Ватутина в настоящее время проходит государственную экспертизу. Строительные работы запланированы на 2025 год, – сообщили в пресс-службе омской мэрии.

В рамках запланированной реконструкции троллейбусного депо будет восстановлена контактная сеть, отремонтирован производственный корпус, построят новую модульную мойку и восстановят инженерные коммуникации. Без восстановления депо будет проблематично запустить три новых троллейбусных маршрута на Левобережье. Они должны связать строящиеся микрорайоны Зеленая Река и Кварталы Драверта с различными частями Омска (городок Нефтяников, улица 10 лет Октября и ж/д вокзал).

Под реализацию этого проекта Омск получил инфраструктурный кредит. На выделенные средства должны реконструировать бульвар Архитекторов, построить новую дорогу по улице Дергачева, протянуть 10,6 км контактной сети для троллейбусов на улицах Крупской, Перелета, Лукашевича, а также проспекте Комарова. Помимо этого, построят две тяговые подстанции, реконструируют депо на улице Ватутина и купят 49 троллейбусов.