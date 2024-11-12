Чтобы пустить зеленые насаждения под топор, у комиссии нашлось много причин. Сколько деревьев она сохранила – вопрос.

С начала текущего года в Омске одобрили вырубку 10 027 деревьев. Соответствующие решения приняла городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. При этом аварийными были всего 4059 деревьев, сообщает портал om1.ru со ссылкой на данные мэрии.

Оставшиеся 5968 деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии, решено снести для строительства нового жилья и инженерных коммуникаций для него, обеспечения безопасности движения по дорогам, по требованиям пожарной и санитарной безопасности, а также по причине близости к жилым домам (менее 5 метров). Только в рамках реконструкция улицы 10 лет Октября и Сыропятского тракта было спилено около трех тысяч деревьев.

Сколько зеленых насаждений комиссия уберегла от вырубки, не уточняется.