Омск-Информ
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·Общество

Сооружения позволят обеспечить жителей района водой.
Правительство Омской области выделило из резервного фонда 6 млн рублей на создание двух водозаборных скважин в Усть-Ишимском районе. Их пробурят в поселке Южном и селе Большая Тебендя.
Как сообщили в облправительстве, существующие скважины в районе вышли из строя. Новые скважины позволят обеспечить местных жителей бесперебойным водоснабжением.
Сроки проведения работ власти не уточняют.
·Общество

Сооружения позволят обеспечить жителей района водой.
Правительство Омской области выделило из резервного фонда 6 млн рублей на создание двух водозаборных скважин в Усть-Ишимском районе. Их пробурят в поселке Южном и селе Большая Тебендя.
Как сообщили в облправительстве, существующие скважины в районе вышли из строя. Новые скважины позволят обеспечить местных жителей бесперебойным водоснабжением.
Сроки проведения работ власти не уточняют.