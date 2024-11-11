Омск-Информ
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·Общество

Сегодня с гололедом будут бороться 100 единиц спецтехники и 145 рабочих.
За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства использовали на дорогах Омска 1066 тонн противогололедных материалов. Об этом рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
– Сегодня днем работа по устранению гололедных явлений будет продолжена. Планируем вывести более 100 единиц спецтехники, а также 145 рабочих, которые будут очищать пешеходные переходы, остановки и тротуары вручную, – сообщил Шелест.
Дорожные службы продолжают работать круглосуточно.
·Общество

Сегодня с гололедом будут бороться 100 единиц спецтехники и 145 рабочих.
За минувшие сутки сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства использовали на дорогах Омска 1066 тонн противогололедных материалов. Об этом рассказал в своем ТГ-канале мэр Сергей Шелест.
– Сегодня днем работа по устранению гололедных явлений будет продолжена. Планируем вывести более 100 единиц спецтехники, а также 145 рабочих, которые будут очищать пешеходные переходы, остановки и тротуары вручную, – сообщил Шелест.
Дорожные службы продолжают работать круглосуточно.