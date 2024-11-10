В одно из таких заведений на проспекте Комарова, 12, Артем Горбачев проник буквально «с улицы» и добился приостановки его деятельности.

Борец с нелегальным казино из Екатеринбурга Артем Горбачев, добившийся закрытия сотен таких заведений по всей России, недавно побывал в Омске. Местные жители сообщили ему, что в городе работает свыше 10 подобных «точек», но не дали ни одного адреса.

Артем все равно приехал в город и за считаные минуты нашел место, где можно нелегально поиграть в азартные игры. Помог таксист на ж/д вокзале, который на вопрос приезжего «Где можно поиграть?» отвез его на Левый берег. Подпольное казино работало в доме № 12 на проспекте Комарова.

– Игровой автомат прямо у самого входа стоял. Я сыграл, снял все на камеру, потом вызвал сотрудников полиции, – рассказал Горбачев. — Работники заведения, которые в тот момент там были, естественно, заявили, что знать не знают, что это за автомат и чей он. Мол, какие-то люди пришли, поставили его и ушли.

Как сообщили изданию «КП-Омск» в полиции, игровой терминал, обнаруженный на Левобережье, был изъят. По данному факту проводится проверка, устанавливается собственник имущества.

Артем Горбачев рассчитывает вернуться в Омск и добиться закрытия всех подпольных казино.

– Я надеюсь, что люди, которые написали мне о 10 игровых залах в Омске, увидев первый результат, сообщат конкретные адреса. И если факты подтвердятся, я добьюсь, чтобы их закрыли, – пообещал борец с казино.

Этой деятельностью екатеринбуржец занимается с 2018 года. По его словам, игромания – это наркотик, от которого нужно защищать людей. Сам Горбачев в прошлом страдал игровой зависимостью, но сумел вовремя остановиться.