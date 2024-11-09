Всего сверхсовременной медицинской техники закупили на 12 млрд рублей.

По нацпроекту «Здоровье» для омских больниц закупили 1500 единиц медицинской техники на 12 млрд рублей. Удалось серьезно переоснастить медицинские учреждения, приобрести современное оборудование, что повысило доступность диагностики и лечения. Переоснащены новейшим медицинским оборудованием профильные кардиологические отделения. В арсенал медиков областной клинической больницы, КМСЧ № 9, Клинического кардиодиспансера, БСМП № 1 поступили ангиографические комплексы, компьютерные томографы и УЗИ-сканеры для исследований сердца и сосудов.

Кроме того, в Омской областной больнице появился нейрохирургический микроскоп последнего поколения – настоящее чудо техники. Таких аппаратов в России всего несколько штук. Это позволило медикам провести уникальные операции.

Так, в больнице спасли омичку с редким и сложным заболеванием – параганглиомой сонной артерии. Опухоль буквально срослась с артерией и перекрыла кислород, поступающий в мозг. Это вызывало у пациентки головокружения, головные боли и потери сознания. Операция прошла успешно. Другой случай – нейрохирурги спасли пациентку с опухолью головного мозга. Из-за развивающегося недуга у 63-летней пациентки уже плохо функционировали рука и нога. Усиливающуюся слабость в конечностях женщина ощущала несколько месяцев. После вмешательства подвижность рук и ног вернулась.