Сергею Малиновскому было всего 52 года, и половина его жизни связана с предприятием. Он умел жить сегодняшним днем и радоваться каждому мгновению.

АО «Высокие Технологии» с глубоким прискорбием сообщает о том, что на 53-м году скоропостижно ушел из жизни исполнительный директор предприятия Сергей Малиновский. Он отдал заводу более 25 лет – половину яркой, но, к сожалению, короткой жизни.

– Все новаторские идеи и проекты последнего времени, реализованные на заводе, в первую очередь связаны с его именем. Для него не существовало неразрешимых задач, – говорят о Малиновском на предприятии. – Желание идти к цели кратчайшим путем, по-военному четкий подход, горячее стремление как можно быстрее увидеть конечный результат общих усилий неизменно обеспечивали ему успех. Любому делу, за которое он брался, он отдавал все свои силы, энергию, эрудицию. Заслуги Сергея Константиновича отмечены многочисленными государственными, отраслевыми и ведомственными наградами.

Исполнительный директор был талантливым, неординарным руководителем и бесконечно внимательным человеком, он помнил о каждом, кто работает с ним и под его началом. Малиновский умел жить сегодняшним днем и обладал редким даром радоваться каждому мгновению.

Руководство, коллектив предприятия и профсоюзный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Константиновича. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.