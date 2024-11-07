Суперспособности у животного открылись после подключения к нему искусственного интеллекта.
Как сообщает «РИА Новости», российские ученые первыми в мире интегрировали искусственный интеллект в живую крысу по имени Пифия.
– Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ презентовала первые результаты уникального эксперимента – впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатур, – рассказали в лаборатории.
Подключенный нейроинтерфейс работает по принципу «награда-наказание», воздействуя импульсами на определенные части мозга. Животное буквально ощущает, когда надо ответить «да» или «нет», а ответы на вопросы ей подсказывает ИИ. С помощью этого девайса крыса ответила на сотни научных вопросов. Эксперимент с крысой является лишь частью большого проекта под названием «ИИнтуиция» Цель проекта – разработать продукт, который позволит подключить подобное устройство к мозгу человека для повышения его работоспособности и эффективности.