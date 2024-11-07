Четверть опрошенных россиян изъявили желание работать сварщиками, но не за бесплатно.

Среди жителей России четверть (26 %) заявили, что они согласны устроиться работать сварщиком ради большой зарплаты. Среди них те, кто всегда хотел заниматься полезным трудом (9 %), 40 % опрошенных готовы сменить профессию, если их всему научат, а 25 % опрошенных не пошли бы работать сварщиком даже за большую зарплату. Таковы результаты опроса, опубликованного NEWS.ru

Сварщики и токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими профессиями в ноябре. Сварщикам предлагают 196,1 тыс. рублей в среднем. Их доход увеличился на 72 % с прошлого года, сообщает Газета.ru со ссылкой на статистику рекрутингового ресурса hh.ru.

Омичам предлагают работу сварщика за 100–120 тыс. рублей в среднем, не считая вахты. Вахтовым методом оплата выше: 270–300 тыс. рублей за сварку металлоконструкций и трубопроводов на территории «Роснефти».