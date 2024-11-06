Инцидент произошел в деревне Любимовке.

Сегодня, 6 ноября, в одном из омских пабликов очевидцы рассказали, что на дороге в деревню Любимовку Нижнеомского района произошел инцидент со скорой помощью. Автомобиль не смог проехать, потому что застрял в колее.

Водитель скорой рассказал, что машина ехала к пациенту, у которого аппендицит. Но в таких условиях успеть вовремя оказалось попросту невозможно.

В омском министерстве транспорта прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что дорога нуждается в реконструкции. Но сейчас времени на решение проблемы нет, дорогу отремонтируют в порядке очереди.