Омск-Информ
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·Промышленность

Производством конечного продукта из твердых бытовых отходов займется предприятие «Химснаб».

Предприятие «Химснаб», специализирующееся на сборе неопасных твердых бытовых отходов, намерено инвестировать 100 млн рублей в переработку мусора. Из него собираются делать различные пластиковые изделия.

Как пояснили в областном правительстве, «Химснаб» планирует наладить выпуск пленки, пакетов из полиэтилена высокого давления, продукции из пластика низкого давления, стрейч-пленки, а также полимерпесчаной плитки. Кроме того, у инвестора есть планы организовать переработку ПЭТ-бутылок.

– Инвестору предстоит разработать бизнес-план, где будут определены параметры проекта, а также определиться с месторасположением завода, – отметили в кабмине.

Ранее сообщалось о планах предприятия «Комбинат пористых материалов» запустить производство строительных материалов на территории особой экономической зоны «Авангард». 

·Промышленность

Производством конечного продукта из твердых бытовых отходов займется предприятие «Химснаб».

Предприятие «Химснаб», специализирующееся на сборе неопасных твердых бытовых отходов, намерено инвестировать 100 млн рублей в переработку мусора. Из него собираются делать различные пластиковые изделия.

Как пояснили в областном правительстве, «Химснаб» планирует наладить выпуск пленки, пакетов из полиэтилена высокого давления, продукции из пластика низкого давления, стрейч-пленки, а также полимерпесчаной плитки. Кроме того, у инвестора есть планы организовать переработку ПЭТ-бутылок.

– Инвестору предстоит разработать бизнес-план, где будут определены параметры проекта, а также определиться с месторасположением завода, – отметили в кабмине.

Ранее сообщалось о планах предприятия «Комбинат пористых материалов» запустить производство строительных материалов на территории особой экономической зоны «Авангард». 