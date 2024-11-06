Производством конечного продукта из твердых бытовых отходов займется предприятие «Химснаб».
Предприятие «Химснаб», специализирующееся на сборе неопасных твердых бытовых отходов, намерено инвестировать 100 млн рублей в переработку мусора. Из него собираются делать различные пластиковые изделия.
Как пояснили в областном правительстве, «Химснаб» планирует наладить выпуск пленки, пакетов из полиэтилена высокого давления, продукции из пластика низкого давления, стрейч-пленки, а также полимерпесчаной плитки. Кроме того, у инвестора есть планы организовать переработку ПЭТ-бутылок.
– Инвестору предстоит разработать бизнес-план, где будут определены параметры проекта, а также определиться с месторасположением завода, – отметили в кабмине.
Ранее сообщалось о планах предприятия «Комбинат пористых материалов» запустить производство строительных материалов на территории особой экономической зоны «Авангард».