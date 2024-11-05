Омск-Информ
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·Происшествия

Два человека с травмами оказались в больнице.
Сегодня около 15:15 на 1-й Трамвайной в Омске произошло ДТП. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, 18-летняя девушка на Chevrolet выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ладу Гранту».
В аварии пострадала как сама девушка-водитель, так и ее 19-летний пассажир. Обоих увезли на скорой в больницу.
Водитель «Лады», 30-летний мужчина, не пострадал.
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·Происшествия

Два человека с травмами оказались в больнице.
Сегодня около 15:15 на 1-й Трамвайной в Омске произошло ДТП. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, 18-летняя девушка на Chevrolet выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ладу Гранту».
В аварии пострадала как сама девушка-водитель, так и ее 19-летний пассажир. Обоих увезли на скорой в больницу.
Водитель «Лады», 30-летний мужчина, не пострадал.
1030