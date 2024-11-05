Омск-Информ
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·Общество

Из-за ремонта они не поедут в Амур.
Сегодня с 21:30 до 5:30 завтрашнего дня в Омске укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. В сторону Амура они будут курсировать только до остановки «11-я Ремесленная».
Ограничения вводят для ремонта трамвайных путей. Как сообщили в мэрии, в это время на разворотном кольце в Амурском поселке планируется замена стрелочного перевода.
·Общество

Из-за ремонта они не поедут в Амур.
Сегодня с 21:30 до 5:30 завтрашнего дня в Омске укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. В сторону Амура они будут курсировать только до остановки «11-я Ремесленная».
Ограничения вводят для ремонта трамвайных путей. Как сообщили в мэрии, в это время на разворотном кольце в Амурском поселке планируется замена стрелочного перевода.