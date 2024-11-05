Омск-Информ
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·Общество

Сегодняшние работы на водопроводе не состоятся.
Омский водоканал отменил ремонт водопровода на улице Богдана Хмельницкого, который планировался сегодня, 5 ноября. Отключать воду горожанам также не будут.
Адреса, где планировались отключения:
  • Богдана Хмельницкого, 44, 46;
  • 10 лет Октября, 115, 117.
Отметим, что планы на ремонт и отключения на 6 ноября пока сохраняются.
·Общество

Сегодняшние работы на водопроводе не состоятся.
Омский водоканал отменил ремонт водопровода на улице Богдана Хмельницкого, который планировался сегодня, 5 ноября. Отключать воду горожанам также не будут.
Адреса, где планировались отключения:
  • Богдана Хмельницкого, 44, 46;
  • 10 лет Октября, 115, 117.
Отметим, что планы на ремонт и отключения на 6 ноября пока сохраняются.