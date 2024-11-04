Они планируются в Ясной Поляне, а также на улицах 10 лет Октября, Богдана Хмельницкого и 2-й Казахстанской.

В ближайшие два дня часть омичей столкнется с отключением холодной воды из-за ремонта сетей. Завтра с 10:00 до 20:00 без воды останутся дома по адресам: Богдана Хмельницкого, 44 и 46, а также 10 лет Октября, 115 и 117.

Машину с питьевой водой установят около дома № 46 на улице Богдана Хмельницкого. Она будет там все время, пока длится ремонт сетей.

С 10:00 до 15:00 в среду под отключение попадает микрорайон Ясная Поляна и дома на 2-й Казахстанской (№ 42 и № 44).