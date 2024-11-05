Омск-Информ
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·Происшествия

После этого судья удалился в совещательную комнату.
Сегодня в Центральном районном суде Омска выступил с последним словом майор Евгений Гайдамак, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими. После этого суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
– Прошу строго не наказывать, еще раз приношу всем извинения, – сказал Гайдамак. 
Напомним, вечером 30 января 2022 года в фонарный столб на метромосту врезался Mercedes-Benz, принадлежащий жене майора. В машине находилось четверо мужчин: сам Гайдамак,40-летний Николай Петруняев, 21-летний Игорь Татаринов и 47-летний Александр Дубенский. Петруняев погиб на месте, еще двое скончались в больнице. В живых остался только майор.
Гайдамака обвиняют в том, что он сел за руль пьяным и превысил скорость, что привело к аварии. Прокуратура предложила приговорить майора к 13,5 года колонии общего режима.
·Происшествия

После этого судья удалился в совещательную комнату.
Сегодня в Центральном районном суде Омска выступил с последним словом майор Евгений Гайдамак, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими. После этого суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
– Прошу строго не наказывать, еще раз приношу всем извинения, – сказал Гайдамак. 
Напомним, вечером 30 января 2022 года в фонарный столб на метромосту врезался Mercedes-Benz, принадлежащий жене майора. В машине находилось четверо мужчин: сам Гайдамак,40-летний Николай Петруняев, 21-летний Игорь Татаринов и 47-летний Александр Дубенский. Петруняев погиб на месте, еще двое скончались в больнице. В живых остался только майор.
Гайдамака обвиняют в том, что он сел за руль пьяным и превысил скорость, что привело к аварии. Прокуратура предложила приговорить майора к 13,5 года колонии общего режима.