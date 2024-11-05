Для этого необходимо зарабатывать больше 90 тыс. рублей в месяц.

Омская область заняла 50-е место в рейтинге доступности аренды жилья. Как сообщает «РИА Новости», снять квартиру могут 44,2 % семей с двумя детьми. Чтобы позволить себе аренду и обеспечить повседневные расходы, доходы семьи должны составлять 92,1 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где позволить себе снимать жилье могут 71,2 % семей (необходимый доход 164,1 тыс. рублей). В Ханты-Мансийском автономном округе доля таких семей составляет 68,9 % (129,7 тыс. рублей). На третьем месте Магаданская область – 65 % (необходимый доход 175 тыс. рублей).

При этом дороже всего жизнь обходится семьям в Чукотском автономном округе – в 215 тыс. рублей. Регион расположился на седьмом месте рейтинга. Там 61,5 % семей могут позволить себе снять квартиру.

Меньше всего семьям по карману аренда в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии. Там снять квартиру могут лишь около 16–19 %.