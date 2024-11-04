Омск-Информ
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·Общество

Пожарные уже ликвидировали открытое горение.
Сегодня на одном из омских предприятий на улице 22-го Партсъезда произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в цеху загорелись жировые отложения в вытяжке.
– Самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в МЧС.
Тушить возгорание выезжали 28 сотрудников МЧС России на 7 машинах. В 16:37 пожар локализовали, в 16:46 ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 30 кв. м.
Отметим, что возгорания случались в этом году на Омсктрансмаше и НПЗ.
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·Общество

Пожарные уже ликвидировали открытое горение.
Сегодня на одном из омских предприятий на улице 22-го Партсъезда произошел пожар. Как сообщили в МЧС, в цеху загорелись жировые отложения в вытяжке.
– Самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в МЧС.
Тушить возгорание выезжали 28 сотрудников МЧС России на 7 машинах. В 16:37 пожар локализовали, в 16:46 ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 30 кв. м.
Отметим, что возгорания случались в этом году на Омсктрансмаше и НПЗ.
1566