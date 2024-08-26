Предприятие окажет необходимую поддержку сотрудникам, пострадавшим в результате инцидента.
Пресс-служба Омского НПЗ распространила официальное заявление по сегодняшнему возгоранию на предприятии. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. Локализовать его удалось средствами автоматизированного пожаротушения, а также пожарными службами предприятия и города.
– При возгорании на Омском НПЗ произошло несчастье – погиб один сотрудник предприятия, еще шестеро пострадали. Это большое горе. Омский НПЗ приносит соболезнования и окажет помощь семье погибшего, а также всю необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам, – сообщил заместитель генерального директора Омского НПЗ Кирилл Морозов.
Как подчеркнули на предприятии, возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей завода.