Омск-Информ
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·Общество

Она продлится четыре дня вместо пяти.
Следующая рабочая неделя для омичей и всех россиян будет короткой. Она начнется во вторник, 5 ноября, и завершится в пятницу, 8 ноября.
Напомним, сегодня, 4 ноября, вся страна празднует День народного единства. Он является выходным.
·Общество

Она продлится четыре дня вместо пяти.
Следующая рабочая неделя для омичей и всех россиян будет короткой. Она начнется во вторник, 5 ноября, и завершится в пятницу, 8 ноября.
Напомним, сегодня, 4 ноября, вся страна празднует День народного единства. Он является выходным.